Можу сказати, що закоханий, – Позитив відверто розповів про стосунки з Мішель Андраде

Український співак Позитив відверто розповів про свої стосунки з колегою Мішель Андраде. Чоловік зізнався, що закоханий в Мішель як в артистку та людину, проте навряд чи в них будуть романтичні стосунки.

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не любить говорити про особисте життя та афішувати подробиці своїх стосунків. Проте в новому інтерв'ю музикант розповів, чи має якийсь зв'язок з Мішель Андраде, з якою працює в одній компанії.

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Позитив про стосунки з Мішель Андраде

Олексій поділився, що між ними дуже легкі стосунки: "Коли Mozgi записали з Мішель пісню Amor, я подумав, що вона – Джастін Бібер тільки у жіночому тілі. Вона дуже талановита та багатогранна".

Позитив добре відгукується про колегу, прагне допомогти їй в кар'єрі. Однак романтичних стосунків між музикантами немає.

Вона дуже гарна та сексуальна жінка. Але я ставлюся до неї як до сестри. Можу сказати, що закоханий в Мішель як в артиста та людину. Та навряд чи в нас щось вийде,

– заявив Завгородній.

Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше мережею ширилися чутки про роман між Позитивом і Мішель. Артисти навіть презентували спільну пісню, а також разом були ведучими одного з випусків нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка".