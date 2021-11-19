Розлучений Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не приховує, що родина відіграє важливу роль у його житті. Після драматичного розриву з Анною Андрійчук у цьому переліку залишилися лише мама та сестра, адже батька він востаннє бачив у 15 років. Чоловік зник раптово й назавжди.

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Ексучасник гурту "Время и Стекло" пам'ятає, що батьки часто сварилися. Один зі скандалів остаточно зруйнував їхню сім'ю – батько повернувся до ексдружини та дітей від першого шлюбу.

Він якось різко поїхав, нічого не сказав. У нього в Китаї завод, і він поїхав туди,

– пригадав Олексій Завгородній.

Однак він вдячний батьку, що той залишив родину, коли вони з сестрою були підлітками, а не, наприклад, у шість років.

Ба більше, артист не вважає рідного тата прикладом для наслідування, адже він зневажливо ставився до протилежної статі: міг випалити, що "всі баби – стерво". Натомість дідусі навчили зіркового онука носити жінок на руках.

Маленький Позитив з батьками та сестрою / Скриншот з відео

Олексій Завгородній пригадує, що батько намагався відновити спілкування через друзів, онуків, але жодного разу за 16 років не приїжджав до сина сам.

"Він намагався через когось весь час, не сам. Хоча номер у мене не змінився досі, і він мені не телефонує", – зізнався Позитив.

Нагадаємо, у липні цього року Олексій Завгородній уже зізнавався, що в нього складні стосунки з батьком. Тоді він розповідав, що у стосунках з жінками тато є для нього поганим прикладом, адже не міг залишатися в стосунках з однією обраницею.