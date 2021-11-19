Разведенный Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не скрывает, что семья играет немаловажную роль в его жизни. После драматического разрыва с Анной Андрейчук в этом списке остались только мама и сестра, так как отца он в последний раз видел в 15 лет. Он исчез внезапно и навсегда.

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Экс-участник группы "Время и Стекло" помнит, что родители часто ссорились. Один из скандалов окончательно разрушил их семью – отец вернулся в экс-жену и детей от первого брака.

Он как-то резко уехал, ничего не сказал. У него в Китае завод, и он поехал туда,

– вспомнил Алексей Завгородний.

Однако он благодарен отцу, что тот покинул семью, когда они с сестрой были подростками, а не, например, в шесть лет.

Более того, артист не считает родного папу примером для подражания, так как он пренебрежительно относился к противоположному полу: мог выпалить, что "все бабы – стерві". Дедушки же научили звездного внука носить женщин на руках.

Маленький Позитив с родителями и сестрой / Скриншот с видео

Алексей Завгородний вспоминает, что отец пытался возобновить общение через друзей, внуков, но ни разу за 16 лет не приезжал к сыну сам.

"Он пытался через кого-то все время, не сам. Хотя номер у меня не изменился до сих пор, и он мне не звонит по телефону", – признался Позитив.

Напомним, в июле этого года Алексей Завгородний уже признавался, что у него сложные отношения с отцом. Тогда он рассказывал, что в отношениях с женщинами папа для него плохой пример, так как не мог оставаться в отношениях с одной избранницей.