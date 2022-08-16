Фарбував батарею, – Позитив розповів, як просувається ремонт, який розпочав до війни

Співак Позитив понад рік тому придбав будинок, що розташований поряд зі студією. Там почав робити ремонт, але, коли почалася війна, процес зупинився. Оскільки зараз артисти втратили джерело доходів, то музикант вирішив самостійно закінчити почате.

У 2020 році артисти втратили заробіток через пандемію коронавірусу, а у 2022 – через війну. Чимало планів довелося відкласти на потім або й взагалі відмовитися від них. Так, через складне матеріальне становище, Позитиву (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) довелося відмовитися від квартири в Києві.

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Як Позитив робить ремонт у будинку

Понад рік тому артист придбав дуплекс, що розташований поряд з його студією. Там почав робити ремонт, планував переїзд, але почалася війна. Коли у перші дні повномасштабної війни біля студії артиста впали уламки літака, він вирішив виїхати з Києва. Через кілька місяців повернувся, зараз Позитив живе саме в студії.

Оскільки через війну в артистів не має заробітку, то й грошей на дорогий ремонт, майстрів також нема. Тому Олексій вирішив самостійно наводити лад в будинку, щоб переїхати туди. Адже ніхто не знає, скільки часу ще триватиме війна. Треба жити та насолоджуватися кожним днем, не відкладати життя на потім.

Ремонт уже почався, а потім війна. Ну що ж, треба самому щось робити. Сьогодні я сам фарбував батарею, наприклад. А чому ні? Це ж теж творчість,

– зізнався Позитив.