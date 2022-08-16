У 2020 році артисти втратили заробіток через пандемію коронавірусу, а у 2022 – через війну. Чимало планів довелося відкласти на потім або й взагалі відмовитися від них. Так, через складне матеріальне становище, Позитиву (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) довелося відмовитися від квартири в Києві.

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Як Позитив робить ремонт у будинку

Понад рік тому артист придбав дуплекс, що розташований поряд з його студією. Там почав робити ремонт, планував переїзд, але почалася війна. Коли у перші дні повномасштабної війни біля студії артиста впали уламки літака, він вирішив виїхати з Києва. Через кілька місяців повернувся, зараз Позитив живе саме в студії.

Оскільки через війну в артистів не має заробітку, то й грошей на дорогий ремонт, майстрів також нема. Тому Олексій вирішив самостійно наводити лад в будинку, щоб переїхати туди. Адже ніхто не знає, скільки часу ще триватиме війна. Треба жити та насолоджуватися кожним днем, не відкладати життя на потім.

Ремонт уже почався, а потім війна. Ну що ж, треба самому щось робити. Сьогодні я сам фарбував батарею, наприклад. А чому ні? Це ж теж творчість,

– зізнався Позитив.

Зазначимо, танцівниця Ілона Гвоздьова ще до війни почала будувати дім. Наразі у чоловіка Ілони немає роботи, гроші в дім приносить лише вона. Але коханий самостійно контролює всі процеси будівництва, що дозволяє економити кошти. Хореографиня зізналася, що в неї "корона не впала", зараз Ілона хапається за будь-яку можливість заробити.