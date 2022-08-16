В 2020 году артисты потеряли заработок из-за пандемии коронавируса, а в 2022 – из-за войны. Многие планы пришлось отложить на потом или вообще отказаться от них. Так, из-за сложного материального положения, Позитиву (настоящее имя – Алексей Завгородний) пришлось отказаться от квартиры в Киеве.
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Как Позитив делает ремонт в доме
Более года назад артист приобрел дуплекс, расположенный рядом с его студией. Там начал делать ремонт, планировал переезд, но началась война. Когда в первые дни полномасштабной войны у студии артиста упали обломки самолета, он решил уехать из Киева. Через несколько месяцев вернулся, сейчас Позитив живет именно в студии.
Поскольку из-за войны у артистов нет заработка, то и денег на дорогой ремонт, мастеров тоже нет. Поэтому Алексей решил самостоятельно наводить порядок в доме, чтобы переехать туда. Ведь никто не знает, сколько времени еще будет продолжаться война. Надо жить и наслаждаться ежедневно, не откладывать жизнь на потом.
Ремонт уже начался, потом война. Ну что ж, нужно самому что-то делать. Сегодня я сам окрашивал батарею, например. А почему нет? Это ведь тоже творчество,
– признался Позитив.