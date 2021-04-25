Офіційно: Позитив з "Время и Стекло" розлучився з дружиною

Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив розлучився з дружиною Анною Завгородньою. Чутки про їхній розрив точилися давно. У новому інтерв'ю артист вперше підтвердив розлучення, однак відмовився від коментарів.

Позитив розлучився з дружиною

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) розлучився з дружиною Анною Завгородньою – українською дизайнеркою і найкращою подругою Насті Каменських. Співак не став розсекречувати деталі розірвання шлюбу та заявив, що спочатку вони мають узгодити все між собою, а тоді робити публічні зізнання.

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Я про це не хочу зараз говорити, тому що це серйозна тема. Нам треба поговорити з усіма і з самими собою, по-перше, для того, щоб цю ексклюзивну новину можна було дати так,

– висловився Позитив.

Сама ж Анна Завгородня не поспішає коментувати розлучення.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Позитив оголосив, що 2020-й був для нього непростим не лише через розпад гурту "Время и Стекло", а й через особисті моменти. "Складнішого року в моєму житті не було", – розповідав артист.

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Музикант познайомився з дружиною ще у 15-річному віці на дні народженні однокласниці. Разом вони пройшли різні етапи життя: від безгрошів'я до шаленої популярності та визнання.

Як зізнавався Позитив, кохана ревнувала його до колег по сцені – Насті Каменських, яка згодом стала її найкращою подругою, Наді Дорофєєвої та Юлії Сахневич, з якою співак брав участь в шоу "Танці з зірками". Тоді він підкреслював, що вони всі "грають в любов".

Додамо, ні в Олексія, ні в Ані у соціальних мережах не було жодного спільного фото за 2020 рік. Останній спільний кадр дизайнерка опублікувала в серпні 2019 року.

Відомо, що ексдружина Позитива переїхала до батьків і багато часу проводить в будинку подруги Насті Каменських, яка, схоже, і стала її підтримкою після розлучення.

Крім того, нещодавно у мережі з'явилися чутки про роман Позитива з підопічною Потапа Мішель Андраде. Разом вони були ведучими "Орла і решки", а згодом випустили саундтрек до серіалу – пісню "100 тисяч хвилин".

Позитив розлучився з дружиною Анною Завгородньою: дивіться відео онлайн