Позитив зізнався, що змінило його стосунки з Потапом: "Дружба похитнулася"

До повномасштабної війни Позитив і Потап були найкращими друзями й разом виступали у складі гурту Moзgi. Зараз же їхня дружба похитнулася. Співак зізнається, що тепер в них дещо різні погляди.

В інтерв’ю Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, сказав, що рідко спілкується з Потапом. Раніше він зізнався, що з початком війни його заробіток суттєво впав – на понад 80 відсотків, він зараз економить.

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Завгородній зізнався, що його дружба з Потапом похитнулася, вони давно не бачилися.

Дружба наша похитнулася. Пов’язано це з відстанню, мабуть… Багато чого змінилося, якось трохи розійшлися дороги. По-перше, плани, які були до вторгнення, просто стерлися,

– заявив Позитив.

За його словами, в них різні погляди на нинішню ситуацію. "Різняться погляди, є таке, окей. Я б не сказав, що негативно різняться, але різняться, бачення інше", – відповів Олексій.

Ведучий запитав у Позитива, чи є Потап досі його близьким другом.

"Важко сказати, не хочу якось змінити свою думку. Хочеться вірити в краще, хочеться вірити, що ми залишаємося друзями, але дуже рідко ми спілкуємося. За відчуттями, не такі ми друзі, як були тоді", – пояснив співак.

Артист додав, що кожен з них займається своєю справою.

Як Позитив познайомився з Потапом

Співак наголосив, що познайомився з Олексієм Потапенком ще коли йому було 11 років.

Ми зі шкільним гуртом записали кілька треків і хотіли знайти людину, яка б допомогла нам реалізуватися… Ми прийшли в клуб “Ультра”, де часто виступав Потап, і нас з ним познайомив Петя Чорний,

– відповів Олексій.

Він пригадує, що Потапу тоді сподобався їхня музика, його зацікавили хлопці з шкільного гурту. "Він якось повірив нам і ми почали йти однією дорогою", – додав Позитив.

Дивіться повне інтерв'ю з Позитивом: відео

До слова, до вересня Олексій Завгородній, якого знають як Позитива, вигороджував Потапа, поки той не повернувся в Україну з-за кордону. Але за ці півроку стосунки між ними змінилися.