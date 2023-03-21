В интервью Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний сказал, что редко общается с Потапом. Ранее он признался, что с началом войны его заработок существенно упал – более чем на 80 процентов, он сейчас экономит.

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Завгородний признался, что его дружба с Потапом пошатнулась, они давно не виделись.

Дружба наша пошатнулась. Связано это с расстоянием, наверное… Многое изменилось, как-то разошлись дороги. Во-первых, планы, которые были до вторжения, просто стерлись,

– заявил Позитив.

По его словам, у них разные взгляды на нынешнюю ситуацию. "Разнятся взгляды, есть такое, окей. Я бы не сказал, что отрицательно отличаются, но отличаются, видение другое", – ответил Алексей.

Ведущий спросил у Позитива, является ли Потап до сих пор его близким другом.

"Трудно сказать, не хочу как-то изменить свое мнение. Хочется верить в лучшее, хочется верить, что мы остаемся друзьями, но очень редко мы общаемся. По ощущениям, не такие мы друзья, как были тогда", – объяснил певец.

Артист добавил, что каждый из них занимается своим делом.

Как Позитив познакомился с Потапом

Певец отметил, что познакомился с Алексеем Потапенко еще когда ему было 11 лет.

Мы со школьной группой записали несколько треков и хотели найти человека, который бы помог нам реализоваться… Мы пришли в клуб “Ультра”, где часто выступал Потап, и нас с ним познакомил Петя Черный,

– ответил Алексей.

Он вспоминает, что Потапу понравилась их музыка, его заинтересовали ребята из школьной группы. "Он как-то поверил нам и мы начали идти по одной дороге", – добавил Позитив.

Смотрите полное интервью с Позитивом: видео

К слову, к сентябрю Алексей Завгородний, которого знают как Позитив, выгораживал Потапа, пока тот не вернулся в Украину из-за границы. Но за эти полгода отношения между ними изменились.