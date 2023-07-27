Ще кілька годин тому артистка публікувала фото з Сицилії та розповідала, як вона схожа на Крим. Згодом Джамала розповіла, як вибиралася з острова, охопленого вогнем.

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Джамала евакуювалася з Сицилії

Артистка розповіла, що мала вилітати з Сицилії саме у той день, коли пожежі стали масштабнішими, однак їй довелося раніше покинути готель, оскільки вогонь підбирався все ближче до туристів. Джамала приїхала в Катанію, звідки мала летіти до Варшави, але рейс скасували і перенесли в інший аеропорт, до якого потрібно було їхати 4 години. Звісно, що на рейс співачка не встигала, тому вирішила поїхати в Палермо.

На одному з фото Джамала показала дорогу до Палермо – навколо все палало. Місць в готелях не було, тому виконавиця відправилася в аеропорт, де спала на підлозі. З Палермо зірці вдалося долетіти до Мюнхена, де чекала на наступний літак.

Співчуття всім у Сицилії. Постійно думала про те, скільки людей, тварин, рослин постраждали. Просто жах,

– написала Джамала в інстаграм-сторіс.

Як Джамала евакуювалася з Сицилії / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, зараз Італія потерпає від природних катаклізмів. Критична спека спричинила сильні лісові пожежі на півдні, а в Мілані вирував шторм. У розпалі літнього сезону, коли на курорти з'їхалися люди з різних куточків світу, доводиться евакуювати місцевих мешканців та туристів.

Також масштабні пожежі вирують у Греції. Там триває наймасштабніша в історії країни евакуація. Влада вивозить туристів із Родоса, Корфу та Евії.