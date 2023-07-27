Еще несколько часов назад артистка публиковала фото из Сицилии и рассказывала, как она похожа на Крым. Впоследствии Джамала рассказала, как выбиралась из острова, охваченного огнем.

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Джамала эвакуировалась из Сицилии

Артистка рассказала, что должна была вылетать из Сицилии именно в тот день, когда пожары стали более масштабными, однако ей пришлось раньше покинуть гостиницу, поскольку огонь подбирался все ближе к туристам. Джамала приехала в Катанию, откуда должна была лететь в Варшаву, но рейс отменили и перенесли в другой аэропорт, в который нужно было ехать 4 часа. Конечно, на рейс певица не успевала, поэтому решила поехать в Палермо.

На одном из фото Джамала показала дорогу в Палермо – вокруг все пылало. Мест в отелях не было, поэтому исполнительница отправилась в аэропорт, где спала на полу. Из Палермо звезде удалось долететь в Мюнхен, где ждала следующий самолет.

Соболезнование всем в Сицилии. Постоянно думала о том, сколько людей, животных, растений пострадали. Просто ужас,

– написала Джамала в инстаграмм-сторис.

Как Джамала эвакуировалась из Сицилии / Скриншоты инстаграмм-сторис певицы

Напомним, сейчас Италия страдает от природных катаклизмов. Критическая жара вызвала сильные лесные пожары на юге, а в Милане бушевал шторм. В разгар летнего сезона, когда на курорты съехались люди из разных уголков мира, приходится эвакуировать местных жителей и туристов.

Также масштабные пожары бушуют в Греции. Там идет самая масштабная в истории страны эвакуация. Власти вывозят туристов из Родоса, Корфу и Эвии.