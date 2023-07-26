Український ведучий Андрій Бєдняков нещодавно зустрівся з сім'єю. Його дружина Анастасія Коротка разом з дітьми приїхали до України вперше з часу повномасштабної війни.

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Андрій Бєдняков показав сина

Тепер шоумен опублікував на сторінці, ймовірно, перше спільне фото з 9-місячним сином Остапом. Зірковий батько позував з хлопчиком на березі Дніпра, а на тлі виднівся Київ.

Це мій син. Остап Олексійович,

– з гумором підписав фото Андрій Бєдняков.



Андрій Бєдняков з сином / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Світлина зібрала безліч вподобань та коментарів й жартів від фанів і зіркових колег:

"Класний";

"Точно Олексійович, а не Анастасієвич?";

"Копія Насті";

"Остап красунчик";

"Олексійович, Андрійович, яка різниця. Головне, хай росте бадьорим та усміхненим у вільній Україні".

Андрій Бєдняков та Настя Коротка – батьки вдруге

Нагадаємо, Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка стали батьками вдруге 20 жовтня. Шоумен зворушливо подякував дружині за сина та перепросив, що знову пропустив появу на світ своїх дітей. Згодом Настя Коротка оголосила, що малюка назвали Остапом.

Остап Бєдняков народився у США, а тому отримав американське громадянство. Але дружина Андрія Бєднякова запевнила, що згодом він отримає українське.

У липні дружина Андрія Бєднякова налагодила питання з документами та з двома дітьми повернулась до України. Ймовірно, сім'я вирушить на відпочинок на Закарпаття.