"Ну ти ж дівчинка": Приходько показала архівні фото з журналів, за які її називали "пацанкою"

4 серпня 2022 , 11:39
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Джерело:

фейсбук Анастасії Приходько

Співачка Анастасія Приходько відреагувала на ажіотаж, пов'язаний з фото Олени Зеленської для Vogue. Вона показала свої світлини, за які її називали "пацанкою".

Олена Зеленська на обкладинці Vogue постала у маскулінній позі, через яку зазнала критики. Але активісти і відомі українці виступили на захист першої леді, довівши, що жінка може сидіти так, як їй заманеться.

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Анастасія Приходько показала архівні фото

На весь ажіотаж та обговорення навколо пози Зеленської відреагувала Анастасія Приходько. Виконавиця зізналась, що й сама має схожі фото, й так само зазнавала лише критики через "недівчачі" пози.

Знаєте, що прикро? А те, що у 2016 та 2018 мені казали: Настю, ну ти ж дівчинка, що це за пози, хто так сидить? Ти що пацан? А тепер ця поза має назву "Сильна жінка"… Ну слава Богу,
– поділилась Анастасія.

Приходько опублікувала архівні фото 6-річної та 4-річної давності, на яких позує схоже, як Зеленська. Вона додала, що світлину у білій сукні зробив фотограф з Донецьку, який працював психологом. Артистка розповіла, що хотіла підтримати талановитого хлопця.


Анастасія Приходько / Фото з фейсбуку співачки


Анастасія Приходько / Фото з фейсбуку співачки

Фото Зеленської для Vogue

  • Близько тижня тому американський Vogue вийшов з обкладинкою, де зображена Олена Зеленська у незвичній позі – вона сіла на сходи в лаконічному образі і розставила коліна, склавши руки. Це фото зробила легендарна фотографка Енні Лейбовіц.
  • Світлину, а особливо маскулінну позу першої леді обговорювали всі і всюди, здебільшого критикуючи за те, що так представниця країни не може. Після таких коментарів у бік Зеленської в мережі набув популярності флешмоб #sitlikeagirl ("сиди як дівчинка"), в якому жінки виступають проти консерватизму та застарілих установок.
  • У мережі до фото Зеленської ставляться по-різному й пояснюють його теж по-різному. Хтось порівнює його з картиною французького живописця кінця 19 століття "Сидяча клоунеса", хтось називає позу першої леді такою, з якої найзручніше нападати. Втім, кадри втілили в життя головну мету – привернути увагу не лише української, але й світової спільноти.
Автор: Марія Касій