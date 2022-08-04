"Ну ти ж дівчинка": Приходько показала архівні фото з журналів, за які її називали "пацанкою"
Джерело:фейсбук Анастасії Приходько
Співачка Анастасія Приходько відреагувала на ажіотаж, пов'язаний з фото Олени Зеленської для Vogue. Вона показала свої світлини, за які її називали "пацанкою".
Олена Зеленська на обкладинці Vogue постала у маскулінній позі, через яку зазнала критики. Але активісти і відомі українці виступили на захист першої леді, довівши, що жінка може сидіти так, як їй заманеться.
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Анастасія Приходько показала архівні фото
На весь ажіотаж та обговорення навколо пози Зеленської відреагувала Анастасія Приходько. Виконавиця зізналась, що й сама має схожі фото, й так само зазнавала лише критики через "недівчачі" пози.
Знаєте, що прикро? А те, що у 2016 та 2018 мені казали: Настю, ну ти ж дівчинка, що це за пози, хто так сидить? Ти що пацан? А тепер ця поза має назву "Сильна жінка"… Ну слава Богу,
– поділилась Анастасія.
Приходько опублікувала архівні фото 6-річної та 4-річної давності, на яких позує схоже, як Зеленська. Вона додала, що світлину у білій сукні зробив фотограф з Донецьку, який працював психологом. Артистка розповіла, що хотіла підтримати талановитого хлопця.
Анастасія Приходько / Фото з фейсбуку співачки
Анастасія Приходько / Фото з фейсбуку співачки
Фото Зеленської для Vogue
- Близько тижня тому американський Vogue вийшов з обкладинкою, де зображена Олена Зеленська у незвичній позі – вона сіла на сходи в лаконічному образі і розставила коліна, склавши руки. Це фото зробила легендарна фотографка Енні Лейбовіц.
- Світлину, а особливо маскулінну позу першої леді обговорювали всі і всюди, здебільшого критикуючи за те, що так представниця країни не може. Після таких коментарів у бік Зеленської в мережі набув популярності флешмоб #sitlikeagirl ("сиди як дівчинка"), в якому жінки виступають проти консерватизму та застарілих установок.
- У мережі до фото Зеленської ставляться по-різному й пояснюють його теж по-різному. Хтось порівнює його з картиною французького живописця кінця 19 століття "Сидяча клоунеса", хтось називає позу першої леді такою, з якої найзручніше нападати. Втім, кадри втілили в життя головну мету – привернути увагу не лише української, але й світової спільноти.