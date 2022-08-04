Елена Зеленская на обложке Vogue предстала в маскулинной позе, по которой подверглась критике. Но активисты и известные украинцы выступили в защиту первой леди, доказав, что женщина может сидеть так, как ей вздумается.
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Анастасия Приходько показала архивные фото
На весь ажиотаж и обсуждение вокруг Зеленской позы отреагировала Анастасия Приходько. Исполнительница призналась, что и сама имеет схожие фото, и так же подвергалась только критике из-за "недевичьи" позы.
Знаете, что обидно? А то, что в 2016 и 2018 мне говорили: Настя, ну ты девочка, что это за позы, кто так сидит? Ты что пацан? А теперь эта поза называется "Сильная женщина"... Ну слава Богу,
– поделилась Анастасия.
Приходько опубликовала архивные фото 6-летней и 4-летней давности, на которых позирует, как Зеленская. Она добавила, что фотографию в белом платье сделал фотограф из Донецка, работавший психологом. Артистка рассказала, что хотела поддержать талантливого юношу.
Анастасия Приходько / Фото из фейсбука певицы
Анастасия Приходько / Фото из фейсбука певицы
Фото Зеленской для Vogue
- Около недели назад американский Vogue вышел с обложкой, где изображена Елена Зеленская в необычной позе – она села на лестницу в лаконичном образе и расставила колени, сложа руки. Это фото сделала легендарная фотография Энни Лейбовиц.
- Фотографию, а особенно маскулинную позу первой леди обсуждали все и повсюду, в основном критикуя за то, что так представительница страны не может так сидеть. После таких комментариев в сторону Зеленской в сети приобрел популярность флешмоб #sitlikeagirl ("сиды как девочка"), в котором женщины выступают против консерватизма и устаревших установок.
- В сети к фото Зеленской относятся по-разному и объясняют его тоже по-разному. Кто-то сравнивает его с картиной французского живописца конца 19 века "Сидячая клоунесса", кто-то называет позу первой леди такой, с которой удобнее всего нападать. Впрочем, кадры претворили в жизнь главную цель – привлечь внимание не только украинского, но и мирового сообщества.