Культова фотографиня Енні Лейбовіц приїхала до Києва зі США, щоб зняти Олену Зеленську для Vogue і привернути до війни в Україні увагу fashion-індустрії. Це оцінили не всі. Однак дружина президента не зважає на критику, адже знає, для чого з'явилася на обкладинці одного з найпрестижніших глянців світу.

Важливо У мережі сперечаються через обкладинку Vogue із Зеленською: що б на це сказала Лейбовіц

Чому Зеленська погодилася знятися для Vogue

Це була величезна можливість, тому що Vogue читають десятки мільйонів людей у світі. І поговорити з ними напряму – це був мій обов'язок… Я стою на тому, що краще щось зробити й отримати критику, ніж не робити нічого,

– різко відповіла Олена Зеленська.

"Я використовую будь-яку можливість, щоб говорити про Україну. Авжеж, це був цікавий досвід. Ми буквально кілька годин витратили на це інтерв'ю, це було дійсно важливо для мене", – додала перша леді України.

Олена Зеленська на обкладинці Vogue / Фото Енні Лейбовіц, Vogue

У мережі Зеленську підтримали флешмобом #sitlikeagirl

У соцмережах сперечаються не лише щодо самої появи Зеленської на обкладинці Vogue, а й щодо її маскулінної пози на сходинках Офісу Президента. Тож аби підтримати першу леді України у мережі запустили флешмоб #sitlikeagirl – "сиди як дівчинка", учасниці якого засуджують традиціоналізм та консерватизм суспільства.

Так, жінки повторюють позу Зеленської у штанних образах. Серед зірок – це Лілія Ребрик, Lida Lee, Марічка Падалко, Ольга Горбачова, дружина Pianoбой Ольга Шурова, акторка Тала Калатай та інші.

Флешмоб #sitlikeagirl на підтримку Зеленської / Фото з інстаграму