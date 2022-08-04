Олена Зеленська на обкладинці Vogue постала у маскулінній позі, через яку зазнала критики. Але активісти і відомі українці виступили на захист першої леді, довівши, що жінка може сидіти так, як їй заманеться.

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Анастасія Приходько показала архівні фото

На весь ажіотаж та обговорення навколо пози Зеленської відреагувала Анастасія Приходько. Виконавиця зізналась, що й сама має схожі фото, й так само зазнавала лише критики через "недівчачі" пози.

Знаєте, що прикро? А те, що у 2016 та 2018 мені казали: Настю, ну ти ж дівчинка, що це за пози, хто так сидить? Ти що пацан? А тепер ця поза має назву "Сильна жінка"… Ну слава Богу,

– поділилась Анастасія.

Приходько опублікувала архівні фото 6-річної та 4-річної давності, на яких позує схоже, як Зеленська. Вона додала, що світлину у білій сукні зробив фотограф з Донецьку, який працював психологом. Артистка розповіла, що хотіла підтримати талановитого хлопця.



Анастасія Приходько / Фото з фейсбуку співачки



Анастасія Приходько / Фото з фейсбуку співачки

Фото Зеленської для Vogue