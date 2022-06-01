Поїли, можна і поспати, – Слава Камінська вкотре поскаржилася на життя в Нідерландах

Співачка Слава Камінська на час війни виїхала в Нідерланди. Для артистки це "країна деградації". За словами Слави, там їй нічого робити, залишається лише заради дітей.

Мільйони українських матерів з дітьми виїхали за кордон. Не стали винятком зіркові матусі, серед яких Слава Камінська. Зараз вона разом з двома дітьми, мамою та собакою живуть у Нідерландах.

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Слава Камінська про життя в Нідерландах

Спочатку виконавиця заявляла, що ця країна, у порівнянні з Україною, дуже дорога для життя. Слава тривалий час не могла знайти житло, з дітьми, мамою і собакою вживалася на 10 квадратних метрах. Тепер зірка розповіла, що в Нідерландах досі нічим не займається.

Мені тут робити нічого, я заради дітей тусуюся. Я сплю до обіду. Поїли, можна і поспати, поспали, можна і поїсти. На жаль, для мене це країна деградації. Можна розвиватися, можна вчити мову. Але поки я не визначилася з житлом, мені було складно,

– поділилася Камінська.

Тривалий час зірка жила в готелі, лише нещодавно переїхала в квартиру. Тепер очікує на позитивні зміни. Слава знайшла тренувальний зал неподалік від будинку, де мешкає, а також планує вивчати нідерландську мову. Та, схоже, що залишатися в країні на довго не планує. Ні їй, ні дітям там не подобається.

В Україні навіть важливі питання можна було вирішити досить швидко, зателефонувавши. Однак в Нідерландах все по-іншому. До прикладу, в Камінської була висока температура, але швидка не приїхала. Там складно з цим.

Думала, щоб винайняти квартиру, завезти дітей та поїхати. Повернутися до Києва, потусити, поспати в рідному ліжку. Зараз діти пішли до школи. Хотіла, щоб ми облаштувалися. І тоді до Києва поїхати. Я це зроблю,

– заявила співачка.

Зауважимо, багато українських зірок, які в час війни перебувають за кордоном, долучаються до благодійних концертів, намагаються всіляко підтримувати Україну та нашу армію. Про це розповідають на сторінках у соціальних мережах. Слава Камінська за час війни жодного разу не розповідала, до яких заходів на підтримку нашої країни причетна.