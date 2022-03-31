Поїхав на навчання, – Наталка Денисенко показала як спілкується з чоловіком у час війни

Чоловік акторки Наталки Денисенко – Андрій Федінчик вступив до лав тероборони Києва. Зараз він перебуває на навчаннях, щоб ще впевненіше тримати зброю в руках і захищати рідну країну.

Андрій Федінчик спілкується з коханою та сином з допомогою відеозв'язку. Поки він боронить Україну, сім'я перебуває в безпечному місці.

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Наталка Денисенко про чоловіка та війну

Артистка пригадала, як ще до війни коханий сказав: "Якщо щось станеться, не роздумуючи піду в оборону". Тоді Наталка на емоціях відповідала, що не пустить, нехай воюють ті, хто на це вчився, на що Андрій відповів: "Наталю, якщо всі будуть так думати, то хто тоді піде?".

На другий день війни Федінчик домовився, що його візьмуть до батальйону. Тоді Наталка сприйняла це як належне, але все одно щодня жахливо переживає.

Я зовсім не засуджую тих чоловіків, які зараз оберігають своїх жінок або займаються іншою допомогою. Кожен воює, як може. Навіть ми, мами з дітьми, не сидимо без діла, бо розуміємо – це наша спільна війна, в ній немає жодного байдужого українця,

– наголосила Денисенко.

Акторка закликала всіх бути корисними, робити все для перемоги, об'єднуватися, набиратися терпіння. Зараз у всіх українців є лише одна мета – зберегти максимум життів, нашу державу, назавжди вигнати з наших земель російську армію.



Наталка Денисенко спілкується з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

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