Репер Потап в інстаграмі показав повідомлення, яке прийшло йому з російського номера. У ньому виконавцю пригрозили "розплатою" за підтримку "українських неонацистів".

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Росіяни почали погрожувати Потапу

Та репер не змовчав у відповідь та дав кілька пропозицій шантажистам, які відкрито надсилають повідомлення з російських номерів.

Якщо вже ви шантажуєте мене і погрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів телефонів, друге – якщо не вдається відправити з української, то хоча б пишіть українською,

– зауважив Потап.

"Якщо не виходить ні те не інше, то прошу вас використати правильний прапор та символіку, у вашому випадку підійде російський прапор та фашистська свастика. І четверте, найголовніше, вибачте, але вам доведеться почекати. По-перше, я дуже зайнятий, як і всі мої друзі націоналісти", – додав репер.

Потап підкреслив, що українців є понад 40 мільйонів, й зараз вони борються з окупантами. Також він запропонував росіянам самоорганізуватися і стати в чергу.



Потап показав погрози / Фото з інстаграму Потапа

Нагадаємо, раніше Потап звернувся до фаната Путіна Сергія Безрукова, який підтримав так звану "спецоперацію". У відповідь репер нагадав актору, що українці й росіяни не є братами. Водночас останні повертаються з поля бою в Росію без рук та без ніг.