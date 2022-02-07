Переможцями фестивалю італійської естрадної пісні у Сан-Ремо 5 лютого стали італійський співак Алессандро Махмуд та молодий виконавець BLANCO. Чоловіки виконають проникливу композицію Brividi про кохання та непрості стосунки.

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Перед фіналом фестивалю у Сан-Ремо виконавці презентували атмосферний відеокліп, який з 2 лютого переглянули 12 мільйонів разів! Фанати у коментарях висловлюють захоплення співаками та не на жарт стурбовані тією думкою, що вони знову можуть вибороти для країни перемогу. Загалом у Сан-Ремо цього року брали участь 25 виконавців та гуртів.

Mahmood, BLANCO – Brividi: дивитись відео онлайн

Вдруге на Євробачення

Зазначимо, що 29-річний співак Mahmood вже вигравав музичний фестиваль 9 лютого 2019 року з піснею Soldi. З нею він зміг потрапити у фінал Євробачення-2019 і вибороти там друге місце. Перемогу тоді отримав Дункан Лоренс із Нідерландів.

Mahmood – Soldi – Євробачення-2019: дивитись відео онлайн

Хто знає, можливо, цього разу дует співаків другий рік поспіль виборе перемогу для Італії після приголомшливого успіху гурту Måneskin, які торік виграли конкурс із піснею Zitti E Buoni, та стали популярними на весь світ.

Måneskin – Zitti E Buoni – Євробачення-2021: дивитись відео онлайн

Зверніть увагу! Конкурс Євробачення-2022 відбудеться у місті Турин, Італія. Подія традиційно пройде у три етапи – два півфінали 10 і 12 травня, і фінал – 14 травня. Хто представлятиме Україну – наразі невідомо, оскільки 12 лютого відбудеться Національний відбір, де свої пісні презентуватимуть 8 виконавців.