Повністю в Dior: Санта Дімопулос вразила образом у синьому костюмі

Джерело:інстаграм Санти Дімопулос
Відома українська співачка Санта Дімопулос похизувалась новим образом. Вона показала фото, де постала в темно-синьому костюмі. Все, що обрала зірка, є від модного бренду Dior.
Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос днями оприлюднила нові фото на своїй сторінці. Вона підкорила шанувальників стильним та вишуканим образом.
До слова Кейт Міддлтон підкорила образом в елегантному жакеті: нова відеозустріч герцогині
Колишня солістка гурту "ВІА гра" показала фото, які зробила перед дзеркалом на свій смартфон. Вона позувала в класичному брючному темно-синьому костюмі. Такий одяг є найбільш популярним для ділових зустрічей, тож Санта Дімопулос вирішила притримуватися класики. Під жакетом видно білу кофтинку.
Костюм зірка поєднала з чорними замшевими туфлями з гострим носком. Стильний аутфіт співачка доповнила смарагдовою маленькою сумочкою. Також вона прикрасила вуха крихітними сережками-камінцями.
Під фото переможниця "Танців" зазначила: її образ повністю складається з речей від модного бренду Dior.
Санта Дімопулос розпустила волосся та вирівняла його. Це додало аутфіту жіночності. Look завершував розкішний макіяж. Знаменитість підкреслила очі тонкими стрілками та нюдовими тінями, а губи нафарбувала червоною помадою.
Санта Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос
У коментарях прихильники співачки висловили враження від фото:
Нагадаємо, раніше співачка відпочивала на елітних курортах. Там вона демонструвала розкішні літні образи. Зокрема, Санта позувала у сукні у Саду Чудес та іншому вбранні в Дубаї.