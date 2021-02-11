Повністю в Dior: Санта Дімопулос вразила образом у синьому костюмі

Відома українська співачка Санта Дімопулос похизувалась новим образом. Вона показала фото, де постала в темно-синьому костюмі. Все, що обрала зірка, є від модного бренду Dior.

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос днями оприлюднила нові фото на своїй сторінці. Вона підкорила шанувальників стильним та вишуканим образом.

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Образ Санти Дімопулос

Колишня солістка гурту "ВІА гра" показала фото, які зробила перед дзеркалом на свій смартфон. Вона позувала в класичному брючному темно-синьому костюмі. Такий одяг є найбільш популярним для ділових зустрічей, тож Санта Дімопулос вирішила притримуватися класики. Під жакетом видно білу кофтинку.

Костюм зірка поєднала з чорними замшевими туфлями з гострим носком. Стильний аутфіт співачка доповнила смарагдовою маленькою сумочкою. Також вона прикрасила вуха крихітними сережками-камінцями.

Під фото переможниця "Танців" зазначила: її образ повністю складається з речей від модного бренду Dior.

Санта Дімопулос розпустила волосся та вирівняла його. Це додало аутфіту жіночності. Look завершував розкішний макіяж. Знаменитість підкреслила очі тонкими стрілками та нюдовими тінями, а губи нафарбувала червоною помадою.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

У коментарях прихильники співачки висловили враження від фото:

Красива;

Все ідеально;

Неймовірно гарне волосся;

Красуня;

Ви просто засліплюєте в цьому образі;

Вам все пасує, особливо червоні губи;

Дуже крутий образ.

Попередні образи Дімопулос

Нагадаємо, раніше співачка відпочивала на елітних курортах. Там вона демонструвала розкішні літні образи. Зокрема, Санта позувала у сукні у Саду Чудес та іншому вбранні в Дубаї.