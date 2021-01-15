Відома українська співачка Санта Дімопулос відпочиває в Дубаї. Вона поділилась неймовірними світлинами, на яких позує в Саду чудес з дітьми – найбільшому квітковому парку у світі.

Переможниця "Танців з зірками 2020" та колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос насолоджується теплом в Дубаї, куди вирушила на відпочинок з чоловіком і дітьми. Зірка опублікувала нову серію фото на сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Санта Дімопулос підкорила мережу фото з однорічною донькою: зворушливі кадри з Дубаї

Нові фото Санти Дімопулос

Співачка позувала в Саду чудес – найбільшому квітковому парку у світі. Вона стояла на тлі арок у вигляді сердець з різнобарвними квітами. На світлинах вона була сама, а також з донькою та сином.

Санта Дімопулос постала перед камерою в довгій сірій сукні на широких бретелях. Вона вдало підкреслила бездоганну фігуру зірки та її стрункість. Вбрання зірка поєднала з білими кросівками й доповнила образ сонцезахисними окулярами й сумочкою. Співачка розпустила довге пряме волосся, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Сад чудес (Miracle Garden) – найбільший в світі квітковий парк. Внесений до Книги рекордів Гіннесса і включений в усі туристичні путівники. Неможливо надихатися цією красою,

– написала Санта Дімопулос під серією чарівних фото.



Санта Дімопулос на відпочинку / Фото з інстаграму Санти Дімопулос



Санта Дімопулос на відпочинку / Фото з інстаграму Санти Дімопулос



Санта Дімопулос на відпочинку / Фото з інстаграму Санти Дімопуло