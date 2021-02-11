Полностью в Dior: Санта Димопулос поразила образом в синем костюме
Известная украинская певица Санта Димопулос похвасталась новым образом. Она показала фото, где предстала в темно-синем костюме. Все, что выбрала звезда, от модного бренда Dior.
Источник:инстаграм Санты Димопулос
Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос на днях обнародовала новые фото на своей странице. Она покорила поклонников стильным и изысканным образом.
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Образ Санты Димопулос
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" показала фото, которые сделала перед зеркалом на свой смартфон. Она позировала в классическом брючном темно-синем костюме. Такая одежда является наиболее популярной для деловых встреч, поэтому Санта Димопулос решила придерживаться классики. Под жакетом видно белую кофточку.
Костюм звезда соединила с черными замшевыми туфлями с острым носком. Стильный аутфит певица дополнила изумрудной маленькой сумочкой. Также она украсила уши маленькими сережками-камушками.
Под фото победительница "Танцев" отметила: ее образ полностью состоит из вещей от модного бренда Dior.
Санта Димопулос распустила волосы и выровняла их. Это придало аутфиту женственности. Look завершал роскошный макияж. Знаменитость подчеркнула глаза тонкими стрелками и нюдовыми тенями, а губы накрасила красной помадой.
Санта Димопулос / Фото из инстаграма Санты Димопулос
В комментариях поклонники певицы выразили впечатления от фото:
- Красивая;
- Все идеально;
- Невероятно красивые волосы;
- Красавица;
- Вы просто ослепляете в этом образе;
- Вам все подходит, особенно красные губы;
- Очень крутой образ.
Предыдущие образы Димопулос
Напомним, ранее певица отдыхала на элитных курортах. Там она демонстрировала роскошные летние образы. В частности, Санта позировала в платье в Саду чудес и другом наряде в Дубае.
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