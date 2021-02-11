Принц Вільям та Кейт Міддлтон зустрілися онлайн із студентками медичного університету. Під час спілкування герцогиня Кембриджська підкорила елегантним образом в жакеті.

Герцоги Кембрижські активно проводять відеозустрічі з різними людьми. Днями Кейт Міддлтон та принц Вільям онлайн поспілкувалися із студентками медичного університету.

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Кейт Міддлтон зазначила, що у Великій Британії професія медсестри є одною з таких, що заслуговує найбільше поваги.

Зараз ви потрібні нам більше, ніж будь-коли,

– наголосила герцогиня.

Своєю чергою, принц Вільям додав, що коли студентки працювали під час пандемії, то практично пройшли хрещення вогнем. Одна із них погодилась й поділилась, що спочатку це було лячно, тому вона хотіла кинути навчання та роботу. Але зараз з нетерпінням чекає, коли можна буде повернутися до практики.

Образ Кейт Міддлтон

Неабияку увагу герцогиня Кембриджська приділяє також своїм образам. Вона надає перевагу лаконічному та діловому стилю. Цього разу Кейт постала в бежевій кофтинці та темно-синьому жакеті, що додав елегантності.

Аутфіт дружина принца Вільяма доповнила золотими сережками та тонким ланцюжком з підвіскою із синім камінцем. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі Кейт Міддлтон зробила гарний макіяж. Герцогиня нафарбувала очі коричневими й чорними тінями в стилі smokey eyes і підкреслила губи нюдовою помадою.



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї