Після кількох тижнів у Дубаї Санта Дімопулос відправилась на Мальдіви. На райському курорті красуня продемонструвала вишуканий образ на тлі фантастичного пейзажу.

Одразу після перемоги в "Танцях зірками" Санта Дімопулос полетіла в Дубаї з чоловіком і дітьми. За виснажливі місяці тренувань і зйомок артистка винагородила себе тривалою відпусткою. Однак зимові канікули в Дубаї сім'я продовжила після новорічних свят в Україні. За кількам тижнів родина змінила ОАЕ на Мальдіви. Про це свідчить останній допис Санти Дімопулос в інстаграмі.

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Артистка з чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком і дітьми – 12-річним сином Данієлем та однорічною донькою Софією – зупинилась в 5-різковому готелі на райському острові. Подружжя влаштувало романтичну вечерю, для якої зірка обрала романтичний look.

Образ Санти Дімопулос на Мальдівах

На дерев'яному пірсі біля ресторану красуня позувала в легкій сукні білого кольору в чорний горох. Вбрання довжини міді з довгими рукавами і закритим декольте розкішно підкреслило струнку фігуру Санти Дімопулос. Вона постала в кадрі босоніж, як і заведено ходити на Мальдівах.

Мокре волосся переможниця "Танців з зірками" залишила розпущеним і нанесла легкий макіяж. Підкреслимо, що на курорту на березі океану співачка намагається "не зловживати" косметикою. Вишуканий образ для романтичної вечері вона завершила лаконічними блискучими сережками.



Санта Дімопулос на Мальдівах / Фото Instagram / @santadimopulos