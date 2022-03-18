На запитання ведучого у шоу "Слава+", чому Маріуполь розбомблюють росіяни, Дурнєв переконаний, що це шантаж. Аби показати Україні та світу, що буде, якщо не коритися росіянам.

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"Це шантаж. Спроба показати, що може бути, якщо ми не здамося, що буде з людьми і містами. Вести військові дії в умовах такого великого міста – це ціла справа, бо там є річка, укріплення, заводи", – зазначає Дурнєв.

За його словами, по відчуттях – це кардинально різні історії, що трапились у 2014 і 2022 роках.

У 2014-му це було схоже на терористичний акт, який, зрозуміло, хто зробив, але не зрозуміло, для чого. Тому що, окрім того, що вони зараз вбили людей та зруйнували будівлі, користі для них ніякої немає. Тобто відчуття зараз не такі. Зараз відчуття непереривного жаху і просто якогось страшного сну,

– каже Дурнєв.

Щодо його рідних, то в місті досі залишились тітка та двоюрідний брат. Хресній з сином та матері близьких друзів лише 17 березня вдалось виїхати з міста. Ведучий досі не знає, що з його рідними у Маріуполі, адже, як і всі інші, немає з ними жодного зв'язку.

Олексій Дурнєв у шоу "Слава+": дивитись відео онлайн