Олексій Дурнєв родом із Маріуполя – міста, де зараз точаться чи не найгарячіші бої з російськими окупантами. Ведучий вже давно переїхав з рідних країв і оселився у столиці. 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала агресивно бомбардувати Київ, Дурнєв опинився близько до епіцентру вибухів.

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Слава Дьомін поставив коміку одне з найвживаніших питань несвідомих росіян, яким вони намагаються дискредитувати українців: "Де ти був усі ці 8 років?"

Я всі ці 8 років був у Києві. Це питання можуть ставити всі ті люди, які не розуміють, що сталось. Озброєні військові російської армії окупували територію України. І ці 8 років наша територія не поверталась тому, що українська армія не могла собі дозволити вести таку війну, яку зараз веде Російська Федерація з Україною,

– відповів Олексій Дурнєв.



Олексій Дурнєв дав інтерв'ю Славі Дьоміну / Скриншот з відео

Чоловік пояснив, що армія України не була у стані нормальної боєготовності, аби дати ворогу відсіч й всі 8 років ми намагались вирішити проблему дипломатично, бо на захоплених територіях перебували звичайні мирні українці. "Характер воєнних дій був дуже неінтенсивний. За лінією фронту були наші міста і люди, тому ми не могли використовувати гради і бомбити їх", – сказав телеведучий.

Нагадаємо, що на трагічні бомбардування Маріуполя відреагувало багато українських зірок. 9 березня росіяни цинічно обстріляли дитячу лікарню та пологовий будинок міста. Через авіаудар постраждало 17 людей, а троє людей, на жаль, загинуло.