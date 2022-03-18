Россия беспощадно убивает украинский народ, разрушает города, но ей не удастся сломать нас. Уже совсем скоро украинцы вернуться в родные города и будут их отстраивать.

Важно "Где ты был все эти 8 лет": Дурнев ответил на самый популярный вопрос российской пропаганды

Блогер Алексей Дурнев уже знает, как будет праздновать победу. В первую очередь, он вернется домой и будет плакать от счастья. Отметим, мужчина родом из Мариуполя, который сейчас страдает от российских захватчиков.

А потом с друзьями-блогерами соберемся где-нибудь, наставим длинные столы и будем пьянствовать. Думаю, это будет совершенно открытая вечеринка, пригласим всех. Такова наша украинская традиция – праздновать всем вместе, за большими столами,

– прокомментировал Дурнев.

Обратите внимание Уроженец Мариуполя Дурнев сказал, почему город беспощадно уничтожают и кто из родных там остался