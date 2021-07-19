Як ви ставитесь до повернення російських гастролерів в Україну: опитування

19 липня 2021 , 18:29
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Джерело:

24 канал

Артисти, які в час війни на Донбасі живуть та будують кар'єру в Росії, повертаються з концертами в Україну. Серед них Валерій Меладзе, Світлана Лобода, Ані Лорак, Баста. Журналісти Showbiz 24 вирішили поцікавитися, як Ви ставитеся до повернення гастролерів?

Російські артисти все частіше оголошують про концерти в українських містах. Попри протести вони збирають аншлаги на великих майданчиках. 

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Російські гастролери в Україні

  • 27 червня скандальний репер Баста дав два концерти в Києві. Заходи пройшли попри протести активістів та з порушенням усіх карантинних норм.
  • 8 липня російський співак Валерій Меладзе виступив на головній сцені масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend. 
  • 16 липня стало відомо, що любителька Росії Ані Лорак виступить в Одесі 16 та 17 серпня.
  • Слідом за нею про концерти на березі моря оголосила Світлана Лобода. Одіозна співачка планує приїхати в Одесу перед своєю колегою, 14 серпня.

 

Автор: Христина Кобак