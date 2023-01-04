За час повномасштабної війни Наталія Могилевська поставила дві вистави – "Я вдома", з якою встигла об'їздити Україну, та "Доньки". Афіша останньої встигла стати предметом для народної творчості.

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Реакція Наталії Могилевської на меми з афіші

У мемах показали сум'яття через аварійні, екстренні та планові відключення ДТЕК, які повернулися після новорічних світ, та емоції Могилевської до та після сніданку.

Наш народ не зламати і гумор нам у цьому допомагає,

– прокоментувала Наталія Могилевська.

Ба більше, вона не лише не образилася, а й закликала далі робити меми з її афіші, найкращі публікуватиме у своєму профілі: "Робіть скрін і розміщуйте свій мем у сторіс з позначкою моєї сторінки. Найкращі буду репостити".

Мем з афіші Наталії Могилевської / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Мем з афіші Наталії Могилевської / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, Наталія Могилевська спокійно реагує не тільки на гумор, а й на хейт. У жовтні вона гостро відповіла хейтерам, які висміювали її за співи на станції метро "Позняки" в повітряну тривогу та спробу збити дрон над своїм будинком. Тоді, вирушаючи в тур з виставою, вона записала саркастичне відео зі словами: "Як там без мене метро, як там без мене "шахіди"?! Я в Чернівці, а лайно все одно полетить у спину".