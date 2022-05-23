Потрібно думати наперед, – Ірина Горова про бали для Польщі та заяви Федишин про ЛГБТ
Джерело:"Слава +"
Продюсерка Ірина Горова не оминула увагою скандали навколо Ірини Федишин: її 0 балів для Польщі та гомофобні висловлювання.
Українська продюсерка Ірина Горова прокоментувала бали від національного журі для Польщі. Українські судді поставили польському співаку на Євробаченні 0 балів попри ту підтримку, яку отримує країна під час війни.
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Ірина Горова про бали для Польщі
Колишня дружина Потапа зауважила, що так само поставила б Польщі значно більше балів. Вона не розуміє, як журі так упустили це питання.
Одне, про що я не розумію, я не розумію, як можна було так розв'язати питання з Польщею. Потрібно трошки більше наперед думати, що це за конкурс і як в ньому бути в контексті. Це одне питання, яке мене засмутило дуже. Я вважаю, що Польща повинна була отримати якісь бали,
– сказала Ірина Горова.
Про заяви Федишин
Ірина Горова не оминула гомофобні заяви Ірини Федишин, яка була членкинею національного журі на Євробаченні-2022.
"Я думаю, що зараз не можна так казати, по-перше. Зараз час свободи, самовираження, вільного самовираження, у цьому конкурсі дуже багато представників ЛГБТ. Я вважаю поганим те, що наша країна мало працює з зовнішнім контекстом, зовнішньою політикою саме в культурі. Бо такого не могло бути – не могли судити конкурс люди, які відкрито кажуть, що не так ставляться до ЛГБТ-культури", – підкреслила продюсерка.
Інтерв'ю з Іриною Горовою: дивіться відео онлайн
Як інші зірки реагували на заяви Федишин
Нагадаємо, Ірина Федишин в одному з інтерв'ю заявила, що представники ЛГБТ – "грішники" й вони "руйнують своє життя". Її у відповідь засудили чимало інших зірок:
- травесті-діва Монро, яка була здивована, як Ірина потрапила в журі конкурсу, де людей не засуджують за їхню гендерну ідентичність;
- ведучий Олексій Суханов з повагою поставився до позиції співачки, але назвав її не зовсім дорослою;
- Оля Полякова назвала висловлювання Федишин – "середньовіччям";
- блогерка й співачка Анна Трінчер засудила колегу;
- MELOVIN запропонував Ірині взяти "гріхи в малесенькі долоньки" та "піти в ліс".