За всю історію "Голосу країни" у тренерському кріслі сиділи найуспішніші співачки – Руслана, Джамала, Тіна Кароль, Настя Каменських та інші. Оля Полякова могла опинитися серед них ще 6 років тому, але не пройшла кастинг через надмірну епатажність.

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Оля Полякова завалила кастинг на "Голос країни"

Легендарне червоне крісло могло дістатися Поляковій у 6 сезоні вокального проєкту. Її кликали на проби зі Святославом Вакарчуком, Потапом, Іваном Дорном, але тоді місце дісталось Тіні Кароль. На думку продюсерів, та й самої співачки, вона поводилась надто зухвало, а варто було показати свою глибину.

Я потрапила у крісло зіркового тренера з другої спроби. Я прийшла на проби в короні, жартувала, не знаючи, що таке "Голос країни". Я не підготувалася, і думала, що в "Лізі сміху". Звісно, тоді не вийшло стати тренером,

– зізналась Оля Полякова.

Усі шість років після провалу артистка стежила за "Голосом країни" та мріяла опинитися серед тренерів. Тож коли Тіна Кароль заявила про вихід з шоу, продюсер Володимир Завадюк покликав Полякову.

"Для того, щоб стати наставником, артисти проходять велику кількість кастингів, і Оля Полякова теж їх проходила. Я впевнений, що вона відкриється з абсолютно іншого для всіх боку", – розповів Завадюк.

Оля Полякова на "Голосі країни" / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що на місце тренерки "Голосу країни" претендували щонайменше дві співачки: