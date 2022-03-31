Рэпер Потап в инстаграме показал сообщение, пришедшее ему из российского номера. В нем исполнителю пригрозили "расплатой" за поддержку "украинских неонацистов".

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Россияне начали угрожать Потапу

Но рэпер не смолчал в ответ и дал несколько предложений шантажистам, открыто посылающим сообщения из российских номеров.

Если вы шантажируете меня и угрожаете, попробуйте делать это не из российских номеров телефонов, второе – если не удается отправить с украинского, то хотя бы пишите на украинском,

– заметил Потап.

"Если не получается ни то, ни другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет русский флаг и фашистская свастика. И четвертое, самое главное, извините, но вам придется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья националисты", – добавил рэпер.

Потап подчеркнул, что украинцев более 40 миллионов, и сейчас они борются с оккупантами. Также он предложил россиянам самоорганизоваться и стать в очередь.



Потап показал угрозы / Фото с инстаграма Потапа