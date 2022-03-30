Як розповів Ектор з розповідей молодого бійця ЗСУ, "український дядько" має від 45 років, багато життєвого досвіду, сім'ю, роботу та мотивацію захищати свою землю. Він думає злагоджено, спокійно, без азарту, а вбиває – холоднокровно.

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"Це той самий господар і глава сім'ї, який вчора рубав дрова, був за кермом фури, стояв біля верстата, керував бригадою, був лісником, мав бізнес, був поліцейським… Цей "спокій", з яким він виконує завдання, заворожує молодих бійців. Спокійний стан. Закінчує операцію, приходить в опорний пункт, ставить зброю, наливає чай, їсть і говорить про життєві справи, які на нього чекають у мирний час після перемоги", – розповідає Ектор.

Чоловік переконаний, що "український дядько" прийшов на війну не довести щось комусь і точно не собі. Він ще хоче виховувати онуків, посадити дерево, добудувати будинок, доробити ремонт, віддати сина до університету, побувати на весіллі.

Він прийшов убити всю мерзоту, щоб швидше повернутися до спокійного життя… Саме "українського дядька" розбудили росіяни. А їх зараз багато. А це означає, що фашистам п**дець. Це його земля. Це його будинок. У який чомусь прийшли молоді пацани, російські фашисти і почали вчити його життя. А він уже все бачив у цьому житті і чув від бабусь та дідусів,

– резюмував шеф-кухар.

Зазначимо, що до російського вторгнення Ектор поїхав у рідну Колумбію провідати рідних, тому вже не повертався в Україну. Через якийсь час він прилетів у Польщу, де почав допомагати українським біженцям. Зокрема його ресторани у Києві продовжують годувати потребуючих, військових та волонтерів.