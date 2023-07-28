Потап показав, як проводить час зі своїм 14-річним сином Андрієм: рідкісні кадри
Джерело:Потап
Репер Потап і його дружина співачка Настя Каменських проводять час разом з сином виконавця від його ексдружини Ірини Горової . Чоловік опублікував спільні фото, як сім'я разом снідає.
Виконавець нещодавно повернувся в Україну. Раніше він виставив фото з Одеси. На одній зі світлин артист позував на тлі житлового будинку, а на наступній фотографії репер зображений вже біля готелю, де, ймовірно, зупинився.
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Потап проводить час з сином та Настею Каменських
У своєму інстаграмі репер розмістив кадр, зроблений у їхньому з Каменських будинком під Києвом. На фото видно, як Настя разом з 14-річним Андрієм снідають на кухні.
Реакція мережі
У коментарях під допис користувачі написали багато приємних слів зіркам:
- "Як класно";
- "Кайф";
- "Гарнюні";
- "Як мило";
- "Красота".
До того ж фото прокоментував інтерв'юер Слава Дьомін. Він іронічно написав: "Якщо після цього фото тебе виженуть з дому, то готовий прийняти".