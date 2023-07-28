Нагадаємо, що Олександр Ткаченко подати заяву на відставку через низку скандалів та хвилю хейту. Ситуацію навколо ексміністра прокоментувала українська артистка балету Катерина Кухар.

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У соцмережах вона оприлюднила пост, у якому поділилася роздумами стосовно цього питання.

Україна в очікуванні нового міністра культури. Знаю, що зараз багато кандидатів, що намагаються дістатися влади всіма шляхами. Задача №1: зберегти та акумулювати все найкраще, що є в українській культурі для передачі майбутньому поколінню,

– написала Кухар.

За його словами, ця особа має бути гідна своєї посади. Цікаво, що Катерині Кухар також пропонували посаду міністра культури України.

Чому Кухар відмовилася від посади міністра

У коментарях їй написали, що підтримають Кухар та хотіли б, аби вона зайняла посаду нового міністра культури. Балерина зізналася, що їй вже пропонували цю роботу, проте вона відмовилась. Вона озвучила причину.

"Катерино, подавайтеся в міністра культури. Ми вас підтримаємо", – написали користувачі мережі. У відповідь зірка написала, що у неї "наразі є місія іншого порядку".



Катерині Кухар пропонували посаду міністра / Скриншот з її інстаграму

Нагадаємо, що Катерина Кухар разом із чоловіком Олександром Стояновим керує балетною трупою "GrandeKievBallet", що налічує близько 30 артистів, які гастролюють Францією, Польщею, Бельгією, Норвегією, Швейцарією, США.

Крім того, з липня 2020 року балерина обіймає посаду директорки Київського державного хореографічного училища.