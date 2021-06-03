Настя Каменських у новому інтерв'ю відверто розповіла про те, як переживає смерть батька, про реаліті-шоу, нові альбоми, друзів та особисте життя.

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Настя Каменських про стосунки з Іриною Горовою

NK – друга дружина репера Потапа. Раніше Олексій був одружений з продюсеркою та колегою Іриною Горовою. У пари є спільний син Андрій.

Настя зізналася, що з ексдружиною свого коханого не спілкується: "У нас немає жодних стосунків".

А з сином Потапа та Ірини виконавиця ладнає. Каменських поділилася, що Андрій часто приїжджає в гості у заміський маєток зіркового подружжя, залишається там ночувати. NK зазначила, що сини мають сильний зв'язок з матерями, однак в майбутньому вони повторюють вчинки батьків.

Найголовніше, що мій Олексій дуже хороший приклад для наслідування, як чоловік,

– наголосила NK.

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн