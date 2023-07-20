Схоже, що репер таки повернувся в Україну. Однак в соцмережах артист не є активним і на публіці майже не з'являється.

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Потап приїхав в Одесу

На одній зі світлин артист позував на тлі житлового будинку: "Вечірня Одеса магічним чином дає відчуття певного внутрішнього спокою, хоч ще цієї ночі тут було гучно. Тихої ночі кожному українцю, а клятим "сусідам" – вічно мучитись і спокутувати свої провини".

На наступній фотографії репер зображений вже біля готелю, де, ймовірно, зупинився.

Після ще однієї ночі під тиском російських атак в різних куточках України та після нічних вибухів, навіть одеські коти транслюють особливу бойову енергетику,

– написав Потап під фото.

Коментарі під цими дописами здебільшого позитивні. Підписники дякують Потапові за підтримку та творчість, висловлюють компліменти та раді, що він приїхав в Одесу.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня ворог здійснив масовану ракетну атаку по Одещині та Миколаївщині. Окупанти запустили на мирні міста 38 повітряних цілей. Українським силам ППО вдалося знищити 18. Під ударом терористів опинилися порти, житлові будинки, торгові мережі. Це ще один злочин російських терористів проти цивільного населення, який приніс біль та смерть.