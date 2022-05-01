Потап відповів пропагандистці Канделакі, яка обурилась через візит Джолі в Україну
Джерело:інстаграм Потапа
Приїзд Анджеліни Джолі розлютив російських пропагандистів, зокрема Тіну Канделакі. Однак Потап жорстко відповів любительці Путіна.
Російська телеведуча Тіна Канделакі, яка підтримує Путіна, обурилась через візит голлівудської зірки Анджеліни Джолі в Україну. Тепер її "нудить" від вигляду акторки.
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Потап відповів пропагандистці Канделакі
Український репер Потап показав, що думає любителька Путіна про Джолі: "Чому жодного західного артиста не хвилювали люди, які гинули всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію – антигуманісти та просто чудовиська".
Канделакі про візит Джолі / Фото з інстаграму Потапа
Та Потап не забарився із відповіддю, запитавши у росіянки, чи вона сама хоч раз бувала на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
А скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я, наприклад, був у Луганській і Донецькій області двічі, звісно, на стороні України, світла і любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, TAYANNA, Мірзоян і т.д. А ми окрім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе, Канделакі не пам'ятаємо,
– написав репер.
"Не дивуйтеся, на відміну від Росії, де артисти – челядь і попелиця, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті – це вісники свободи, прав людини та активні соціальні діячі! Так що чекайте на Netflix фільм про боротьбу України з Робертом де Ніро в ролі полковника ЗСУ, а тебе, Канделакі, зіграє Пенелопа Крус, але не радуйся. Там де ти будеш, фільм цей ти не підкачаєш", – додав Потап.
Головне про приїзд Анджеліни Джолі
- 30 квітня голлівудська акторка несподівано завітала в Україну. Спершу її помітили в одній з кав'ярень Львова.
- Згодом знаменитість вирушила на залізничний вокзал, де зустріла потяг з переселенцями й поговорила з мешканцями міста. Також вона поспілкувалась з волонтерами.
- Анджеліна Джолі побувала в одному з медзакладів, де побесідувала з дітьми, що постраждали від ракетного удару на Краматорськ. Відвідала також школу-інтернат.
- Під час повітряної тривоги зірка разом з людьми побігла у місце, яке вказали їй волонтери.