Російська телеведуча Тіна Канделакі, яка підтримує Путіна, обурилась через візит голлівудської зірки Анджеліни Джолі в Україну. Тепер її "нудить" від вигляду акторки.
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Потап відповів пропагандистці Канделакі
Український репер Потап показав, що думає любителька Путіна про Джолі: "Чому жодного західного артиста не хвилювали люди, які гинули всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію – антигуманісти та просто чудовиська".
Канделакі про візит Джолі / Фото з інстаграму Потапа
Та Потап не забарився із відповіддю, запитавши у росіянки, чи вона сама хоч раз бувала на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
А скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я, наприклад, був у Луганській і Донецькій області двічі, звісно, на стороні України, світла і любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, TAYANNA, Мірзоян і т.д. А ми окрім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе, Канделакі не пам'ятаємо,
– написав репер.
"Не дивуйтеся, на відміну від Росії, де артисти – челядь і попелиця, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті – це вісники свободи, прав людини та активні соціальні діячі! Так що чекайте на Netflix фільм про боротьбу України з Робертом де Ніро в ролі полковника ЗСУ, а тебе, Канделакі, зіграє Пенелопа Крус, але не радуйся. Там де ти будеш, фільм цей ти не підкачаєш", – додав Потап.
Головне про приїзд Анджеліни Джолі
- 30 квітня голлівудська акторка несподівано завітала в Україну. Спершу її помітили в одній з кав'ярень Львова.
- Згодом знаменитість вирушила на залізничний вокзал, де зустріла потяг з переселенцями й поговорила з мешканцями міста. Також вона поспілкувалась з волонтерами.
- Анджеліна Джолі побувала в одному з медзакладів, де побесідувала з дітьми, що постраждали від ракетного удару на Краматорськ. Відвідала також школу-інтернат.
- Під час повітряної тривоги зірка разом з людьми побігла у місце, яке вказали їй волонтери.