Російська телеведуча Тіна Канделакі, яка підтримує Путіна, обурилась через візит голлівудської зірки Анджеліни Джолі в Україну. Тепер її "нудить" від вигляду акторки.

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Потап відповів пропагандистці Канделакі

Український репер Потап показав, що думає любителька Путіна про Джолі: "Чому жодного західного артиста не хвилювали люди, які гинули всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію – антигуманісти та просто чудовиська".



Канделакі про візит Джолі / Фото з інстаграму Потапа

Та Потап не забарився із відповіддю, запитавши у росіянки, чи вона сама хоч раз бувала на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

А скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я, наприклад, був у Луганській і Донецькій області двічі, звісно, на стороні України, світла і любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, TAYANNA, Мірзоян і т.д. А ми окрім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе, Канделакі не пам'ятаємо,

– написав репер.

"Не дивуйтеся, на відміну від Росії, де артисти – челядь і попелиця, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті – це вісники свободи, прав людини та активні соціальні діячі! Так що чекайте на Netflix фільм про боротьбу України з Робертом де Ніро в ролі полковника ЗСУ, а тебе, Канделакі, зіграє Пенелопа Крус, але не радуйся. Там де ти будеш, фільм цей ти не підкачаєш", – додав Потап.

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