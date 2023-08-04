Гросу поділилася милими світлинами з татом з нагоди його дня народження. На архівних кадрах помітно, як сильно співачка схожа на нього.
До теми Навчається на акторку: де зараз Аліна Гросу, яка працювала з Лепсом і зустрічалась з росіянином
Гросу вразила схожістю з татом
Аліна Гросу зворушливо звернулася до рідної людини та написала йому приємні слова.
Я вдячна батькові абсолютно за все! За його підтримку, виховання, поради, за те, що він в мене є. З ним, як за кам'яною стіною. Він з тих чоловіків, за якими не страшно ніщо, на нього завжди можна покластися. Тато, я тебе люблю!,
– написала артистка.
Аліна Гросу з татом / Фото з її інстаграму
Вона побажала йому здоров'я, довголіття, справжнього чоловічого щастя і сил.
"Я знаю, що в мене є ти і мені спокійніше на душі від цього", – написала Аліна.
Аліна Гросу показала фото з татом / Світлини з її інстаграму
У коментарях Гросу написали, що її тато виглядає дуже молодо. На це вона відповіла, що кілька років тому Михайло Михайлович скинув більше 30 кілограмів і помолодшав.
Шанувальники долучилися до привітань та зазначили, що Аліна дуже схожа на тата:
- "Ти копія свого татуся, багато років життя йому".
- "Вітаю! Тато взагалі не змінився".
- "Татова копія. Він дуже красивий".
- "Вітаю з іменинником, бажаю здоров'я та довголіття. Ви – копія тата".
- "Тепер видно, в кого така гарна донечка".
- "В тебе батькові очі! Гарні".
- "Вітаємо! Здоровʼя і миру! Р.S. ти схожа на татка".
Гросу випустила пісню "Батьки"
Також у таку важливу для співачки дату вона випустила ліричну композицію "Батьки", яку присвятила усім українським матерям і татам.
"У світі є дуже багато пісень про кохання, але немає про велику любов до батьків. Цією піснею я дуже хочу підтримати всіх, хто втратив рідних та тих, кого вимушено розділила відстань", – прокоментувала прем'єру Аліна.
Разом з треком, артистка випустила лірик-відео, який знімала на телефон.
Аліна Гросу випустила пісню "Батьки": відео
До слова, у лютому Аліна Гросу на якийсь час приїжджала до України, щоб побачитися з рідними. Вона замилувала мережу фото з 5-річним братом, а також показала свою бабусю.