Гросу поділилася милими світлинами з татом з нагоди його дня народження. На архівних кадрах помітно, як сильно співачка схожа на нього.

До теми Навчається на акторку: де зараз Аліна Гросу, яка працювала з Лепсом і зустрічалась з росіянином

Гросу вразила схожістю з татом

Аліна Гросу зворушливо звернулася до рідної людини та написала йому приємні слова.

Я вдячна батькові абсолютно за все! За його підтримку, виховання, поради, за те, що він в мене є. З ним, як за кам'яною стіною. Він з тих чоловіків, за якими не страшно ніщо, на нього завжди можна покластися. Тато, я тебе люблю!,

– написала артистка.



Аліна Гросу з татом / Фото з її інстаграму

Вона побажала йому здоров'я, довголіття, справжнього чоловічого щастя і сил.

"Я знаю, що в мене є ти і мені спокійніше на душі від цього", – написала Аліна.

Аліна Гросу показала фото з татом / Світлини з її інстаграму

У коментарях Гросу написали, що її тато виглядає дуже молодо. На це вона відповіла, що кілька років тому Михайло Михайлович скинув більше 30 кілограмів і помолодшав.

Шанувальники долучилися до привітань та зазначили, що Аліна дуже схожа на тата:

"Ти копія свого татуся, багато років життя йому".

"Вітаю! Тато взагалі не змінився".

"Татова копія. Він дуже красивий".

"Вітаю з іменинником, бажаю здоров'я та довголіття. Ви – копія тата".

"Тепер видно, в кого така гарна донечка".

"В тебе батькові очі! Гарні".

"Вітаємо! Здоровʼя і миру! Р.S. ти схожа на татка".

Гросу випустила пісню "Батьки"

Також у таку важливу для співачки дату вона випустила ліричну композицію "Батьки", яку присвятила усім українським матерям і татам.

"У світі є дуже багато пісень про кохання, але немає про велику любов до батьків. Цією піснею я дуже хочу підтримати всіх, хто втратив рідних та тих, кого вимушено розділила відстань", – прокоментувала прем'єру Аліна.

Разом з треком, артистка випустила лірик-відео, який знімала на телефон.

Аліна Гросу випустила пісню "Батьки": відео

До слова, у лютому Аліна Гросу на якийсь час приїжджала до України, щоб побачитися з рідними. Вона замилувала мережу фото з 5-річним братом, а також показала свою бабусю.