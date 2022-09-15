"Не можеш називатися українкою": Потап розповів, як листувався з артистами-зрадниками

Український репер Потап повернувся додому. Він дав перше інтерв'ю, в якому зізнався про листування з російськими та українськими зірками, які живуть в росії.

Репер і продюсер Потап займався інформаційним фронтом, перебуваючи за кордоном. Він розповів, як спілкувався з зірками, які перебувають в росії.

Варто знати Потап повернувся до України через пів року війни

Потап про зірок, які писали йому з росії

Репер розповів, що здебільшого йому писали саме українські зірки, які залишилися в росії. Потап не називав імен, але зізнався, про що з ними говорив.

Деякі мені написали після Бучі, не буду називати хто, вони дуже просили. Вони українці, одесити, він каже: "Я одесит". Я кажу: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаї викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну",

– поділився Потап.

"Писали, писали багато. Ми взагалі прийняли дуже активну позицію в інформаційній війні від початку повномасштабної війни, тому що опинилися там, і перше завдання було – прорвати цю завісу інформаційну. І Настя, і я писали, телефонували до всіх українців, виходили в ефіри, до всіх українців і українських зірок, які там".

Продюсер пригадав випадок, як почув розмову Насті Каменських з одною з українських зірок, яка зайняла мовчазну позицію.

Я навіть чув, коли спускався з другого поверху, як Настя каже: "Ти не можеш називатися українкою. Я зроблю все, щоб тебе позбавили українського громадянства". Це до нашої одної співачки. Ніхто так не подзвонив, не сказав, що ми з вами, але ми мовчимо. Розчарування в тих людях, з якими ми спілкувалися,

– розповів Потап.

Хто ще намагався спілкуватися з ексколегами