Я впевнений у вашій любові до своєї нації, – Потап публічно відповів Приходько на образу

Співачка Анастасія Приходько публічно образила Потапа. Репер не змовчав, однак не відповів образою. Натомість він зазначив, що зараз треба єднатися, не дозволити ворогові радіти над тим, що між українцями, особливо артистами, виникають конфлікти.

Анастасія Приходько заявила, що Потап є "рідкісним г*мном, а не людиною". Вона запевняє, що раніше репер критикував її за патріотизм, налаштовував проти неї колег. Хоча у 2009 році артистка на Євробаченні представляла не Україну, а саме Росію, яка роками готувала велику війну проти України.

До теми Рідкісне г*мно, а не людина, – Анастасія Приходько емоційно висловилася про Потапа

Потап відповів Приходько

На особистій сторінці в інстаграмі репер опублікував допис, в якому відповів Приходько. Потап з пошаною звернувся до колеги, не ображав і наголосив, що зараз потрібно єднатися.

"Вельмишановна Анастасіє Костянтинівно, під час повномасштабної війни з Росією всім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших – це підтримувати саме те, на що сподівається ворог. Він тільки й прагне того, щоб ми всі пересварилися, розділилися і втратили силу єдності, міць нашої згуртованості. Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь-яких фронтах! Особливо артисти! І саме зараз час показати, що є тільки одна справа, одна мета – перемога! Після неї у нас буде багато часу, щоб говорити один про одного. Але лише після перемоги це буде доречно. Зараз ми всі – єдина сила. Немає права і часу на сварки та погані спогади. Зараз ми разом: від Монатіка до Полякової, від KALUSH до "Кварталу 95". Ми патріоти і кожен з нас робить свою справу заради України", – написав Потап.

Я впевнений у вашій, Анастасіє, любові до своєї нації, до рідної землі. Хочу, щоб всі артисти України були об'єднані так, як наш народ, армія, волонтери. Вони для нас – героїчний приклад. З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, які щодня створюють шедеври задля наших земляків і наближають перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ!

– наголосив репер.

У коментарях підписники підтримали позицію Потапа.

"Підтримую вас!"

"Змагатися між собою хто більший патріот України – точно програшна стратегія, яка на руку тільки нашому ворогу. Так що тримаймо стрій!"

"Краще допомогти комусь зараз, ніж обзивати і робити погані справи!"

"Не потрібно ділити українців. Як влучно сказано. Дякую!"

"В єдності наша сила".