Артистка, перебуваючи разом з сім'єю за кордоном, продовжує розповідати, як сумує за довоєнним життям. NK зібрала радісні моменти у відео, яке поширила в інстаграмі, однак нарвалася на критику.

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Настя Каменських показала щасливе довоєнне життя

Виконавиця зробила відео під трек Back Home, який для неї написав коханий Потап. Примітно те, на території України цей ролик можна переглянути лише без звуку. У відео зірка зібрала кадри з довоєнного життя: будинку під Києвом, де мешкала з коханим; зустрічей з подругами; ранкових пробіжок; репетицій; гастролей; затишних моментів вдома.

Ми всі зараз так сильно сумуємо. За звичним життям, за близькими, за домом, роботою і за стількома моментами, коли ми були такі щасливі. Надихнімо себе й один одного такими ж відео? Бо це не просто те, за чим ми сумуємо – це те, за що нам варто боротись!

– написала Каменських під відео.

Реакція мережі

Однак такий ролик сподобався не всім шанувальникам. Підписники зазначають, що NK сумує за тисячі кілометрів від дому, вона разом зі своєю сім'єю, її рідні не ризикують життям на фронті. Каменських за декілька днів до повномасштабного вторгнення поїхала з рідними в Іспанію й досі не повернулася. Вона не знає, що таке війна, не чула звуків повітряної тривоги та вибухів.

"За ким ти сумуєш, Настю? Всі рідні біля тебе. Сумують вони! І навіщо виставляти відео, яке недоступне в нашому регіоні?"

"Така класна! Але щось не вірю. Ну немає довіри! Бреше Настюха. Переграє".

"Дуже весело. Так огидно на це дивитися. Зрадниця".

"Сумують за грішми та заробітком. Ті, хто насправді переживає за свою країну, перебувають вдома і допомагають нашим захисникам. Салва Україні!"

"А що заважає повернутися? Люди живуть, допомагають, працюють. У вас немає дітей, ви себе та Олексія завезли у безпечне місце? І так сумуєте, так сумуєте, бідненька".

"Огидно дивитися. У нас люди помирають, а вона усміхається. Кому зараз потрібні твої спогади?"

Коментарі під дописом NK / Скриншоти з інстаграму співачки

Але є й позитивні коментарі, де підписники Каменських підтримують її.

"Цього дуже не вистачає".

"Прекрасна пісня. Щиро дякую!"

"Сумуємо".

"Одна з найулюбленіших пісень".

"Я теж сумую за мирним життям".

"Кожне слово прямо в серце".

Коментарі під дописом NK / Скриншоти з інстаграму співачки