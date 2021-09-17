Потап привітав пасербицю з днем народження: зворушлива публікація

Український репер і продюсер Потап зворушливо привітав пасербицю з днем народження. Він опублікував в інстаграмі її фото та адресував чуттєві слова.

Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) перебуває у чудових стосунках із пасербицею Наталією Горовою. Вона народилася в першому шлюбі ексдружини виконавця – Ірини Горової, однак Олексій завжди ставився до неї, як до доньки.

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Потап привітав пасербицю

16 вересня Наталії виповнилося 24 роки. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 2 мільйони користувачів мережі, репер оприлюднив фотографію дівчини. На знімку Наталія зображена у короткій червоній сукні на тлі безмежного моря.

"Я пишаюся тобою і люблю тебе", – написав Потап під світлиною.



Пасербиця Потапа – Наталія Горова / Фото з інстаграму репера

Стосунки Потапа та Ірини Горової