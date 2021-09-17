Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) перебуває у чудових стосунках із пасербицею Наталією Горовою. Вона народилася в першому шлюбі ексдружини виконавця – Ірини Горової, однак Олексій завжди ставився до неї, як до доньки.
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Потап привітав пасербицю
16 вересня Наталії виповнилося 24 роки. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 2 мільйони користувачів мережі, репер оприлюднив фотографію дівчини. На знімку Наталія зображена у короткій червоній сукні на тлі безмежного моря.
"Я пишаюся тобою і люблю тебе", – написав Потап під світлиною.
Пасербиця Потапа – Наталія Горова / Фото з інстаграму репера
Стосунки Потапа та Ірини Горової
- Ірина Горова та Олексій Потапенко одружилися у 1999 році. Тоді жінка вже виховувала доньку Наталію від першого шлюбу. Хто батько дівчини – невідомо.
- У 2008 році в пари народився спільний син Андрій.
- Однак союз не був довгим. У 2014 році подружжя розлучилося, але розповіло про це лише через 2 роки.
- Згодом Потап одружився з колегою по дуету – Настею Каменських.
- Теперішня дружина репера не підтримує стосунків з його ексобраницею. Однак син Ірини та Потапа – Андрій часто буває в гостях у батька та його нової коханої.
- Потап перебуває в дружніх стосунках з колишньою. Ірина та Олексій мають спільний бізнес.