Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) находится в прекрасных отношениях с падчерицей Натальей Горовой. Она родилась в первом браке экс-жены исполнителя – Ирины Горовой, однако Алексей всегда относился к ней, как к дочери.

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Потап поздравил падчерицу

16 сентября Наталье исполнилось 24 года. На личной странице в инстаграме, за которой следят почти 2 миллиона пользователей сети, рэпер обнародовал фотографию девушки. На снимке Наталья изображена в коротком красном платье на фоне бескрайнего моря.

"Я горжусь тобой и люблю тебя", – написал Потап под фотографией.



Падчерица Потапа – Наталья Горовая / Фото с инстаграма рэпера

Отношения Потапа и Ирины Горовой