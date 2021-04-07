Колишня пасербиця Потапа та донька його ексдружини Горової – Наталія, зізналась, що через роботу її відрахували з університету. Вона навчалась на магістра і паралельно працювала піарницею в Мішель Андраде.

Спочатку Наталія нічого не казала мамі, але Ірині Горовій проговорився її молодший син Андрій. Хоч і вона відновилась у ВНЗ, але ситуація була не з приємних. Саме мама змусила Наталію повернутись до університету.

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Я пам'ятаю, що це було перед маминим інтерв'ю. Я приїхала, сидить вона і її менеджерка, а я бачу, що настрій в неї (мами, – Showbiz 24) не дуже хороший. І вона каже: "Наташо, а як там з університетом справи?". І я розумію, що вона знає,

– згадала дівчина.

Але нещодавно донька Горової звільнилась з компанії MOZGI Entertainment і пішла з посади піарниці Мішель Андраде. Вона хоче сама собі довести, що може працювати без відомої мами. Наразі вона працює в IT-компанії, де займається піаром та організацією зустрічей.

Варто нагадати, що Ірина Горова народила доньку Наталію у 1997 році. Хто став батьком дівчини – невідомо. Бізнесвумен також народила сина Андрія від свого ексчоловіка Олексія Потапенка (Потапа). Після розлучення вони порівну розділили виховання над сином.