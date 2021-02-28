Потап поділився, як підтримував Настю Каменських після смерті батька

Батько Насті Каменських помер близько місяця тому. Український репер Потап розповів, що підтримував дружину в тяжкий час. Він з Настею та її мамою співали улюблені пісні Олексія Жмура.

Батько популярної української співачки Насті Каменських Олексій Жмур помер 25 січня. Потап весь час підтримував дружину в складний період її життя.

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Як Потап підтримував Настю Каменських

Відомий репер зізнався, що батько зірки був жартівником, що дуже йому подобалося. Мати співачки, Настя Каменських та Потап разом збиралися та згадували покійного Олексія тим, що співали його улюблені пісні.

"Ну що ми можемо зробити? Лише згадувати батька таким веселим, яким він був. Він був дуже великий жартівник, і це мені дуже подобалося. Він дуже любив співати і ми з Настею, мамою наливали по келиху вина і співали улюблених пісень батька", – поділився Потап.

Інтерв'ю з Потапом: дивіться інтерв'ю онлайн