Олексій Потапенко опублікував нове відео. Він виправдався за свої попередні ролики. Нагадаємо, що нещодавно він випустив трек, у якому іронічно потролив хейтерів.

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Після цього репер видав ще кілька дивних відео. Зняв він їх просто у душі. Для чого були зроблені ці ролики – невідомо, проте багато українців зняли пародії на Потапа.

Потап вибачився перед українцями

Згодом репер нарешті усвідомив, що наробив багато галасу своїми відео. Олексій зізнався, що з ним все добре, а такими роликами він хотів привернути увагу до своєї персони та творчості.

По вашій реакції розумію, що це не на часі. Тому хочу вибачитися перед всіма, кого засмутив чи образив, і закінчити на цьому. Дякую за увагу і без образ,

– сказав Потап.

Чому Потап нарвався на критику

Напередодні продюсер записав трек, у якому відповів на хейт у свій бік. У відео він пригадав, як "вискакував у Москві зі штанів", а також подякував хейтерам, що роблять його популярним.

Bitch, сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я би обирав, що ти там хейтиш про Потапа. Може я і є твій справжній папа! ... Хтось скаже, що хейт нічого не значить. Я б так не казав, поки гавкають собаки, їде караван,

– заявив Потап.

Крім того, репер пожартував, що у його псевдонімі 5 літер, як і в прізвищі російського диктатора Путіна.

Це викликало обурливу реакцію підписників. Комусь трек сподобався, а інші знову захейтили Потапа. Вони вважають, що репер "скотився на дно".

Раніше Потап вибачився за скандальний трек та попросив не тримати зла, бо "нікого не хотів зачепити". Він нібито намагався зробити "такий собі легкий жарт".